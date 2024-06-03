عكاوي: ميكنة الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة جنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الواي، فى قنا، إنه سيتم فى القريب العاجل ميكنة جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بما يساهم في منع التكدس والزحام ورفع المعاناة عن المرضى.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تطوير مناطق حجز التذاكر وأماكن انتظار المرضى مع الحرص على مراعاة الشكل الجمالي والحضاري.

وأجري الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، جولة ميدانية ، على بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية لمتابعة اعمال التطوير بالبوابات وما تم انجازه حتى الآن، في إطار متابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

حيث تفقد رئيس الجامعة بوابة المستشفى الجامعي وتابع أعمال التطوير ببوابة الطوارئ ومنطقة حجز تذاكر الدخول .

كما تابع رئيس الجامعة أعمال فتح بوابة جديدة عند كلية البيطري امام كلية هندسة الازهر واخرى عند بوابة مزرعة الجامعة، كما تفقد باقي البوابات الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على مراعاة معايير الأمان والسلامة بكافة البوابات الجامعية وعلى سرعة تركيب البوابات الإلكترونية وعلى تأمين سلامة الطلاب من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار وتركيب التندات والمظلات حول هذه البوابات للحماية من حرارة الشمس.

وأبرز عكاوي، حرص الجامعة على التحول الرقمي في مختلف القطاعات وعلى اهمية تركيب البوابات الإلكترونية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ولحسن انتظام سير العملية التعليمية والتي تعد من أساسيات جودة التعليم.

رافق رئيس الجامعة، محمد الكامل مدير عام الإدارة الهندسية، مصطفى داود مدير عام الأمن الجامعي، ومبارك أحمد مدير عام العلاقات العامة والاعلام، والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

تطوير المدن الجامعية

وفي وقت سابق، ناقش الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى،خطة تطوير المدن الجامعية.

وجه رئيس الجامعة، بدراسة تطوير المدن الجامعية استجابة للاحتياجات والمتطلبات التعليمية لصنع بيئة صحية و آمنة لتعليم عالي والقيام بتحديث وتطوير المخطط العام للمدن الجامعية.

وتحديد احتياجات ومراحل تطورها واعداد الخطط لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية واعداد تقرير عن المدن الواقعة خارج الحرم الجامعى وكيفية الاستفادة منها ، وأكد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من مشروع الميكنة الالكترونية للمدن الجامعية.

وأبرز رئيس الجامعة، أهمية التحول الرقمي في إدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية واهمية تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيقات الإلكترونية بالجامعة كما ناقش التفاصيل الفنية والتقنية لقطاع التحول الرقمي، وخطة العمل والدور المنوط به لتحقيق التكامل بين مختلف عناصر العمل.