تجهيز حديقة حيوان العريش خلال العام الجاري (شاهد)

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، إن وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تولي اهتماما كبيرا للغاية بحدائق الحيوان التابعة لها طوال العام، وتكون على أتم الاستعداد للفترات الخاصة بالأعطال الرسمية والإجازات والأعياد، إذ تستقبل جموعا غفيرة من الزوار بهدف التنزه والاستمتاع بالأجواء بها.

تكثيف العمل قبل فترات الأعياد والمواسم

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد عبده، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تكثيف العمل قبل فترات الأعياد والمواسم، فضلا عن إجراء عمليات تدوير مستمرة للمجموعات الحيوانية بمعنى أن الحيوانات التي تكون موجودة في حديقة ما يتم أخذها لحديقة أخرى، وذلك بهدف تغيير الدم والنسل ويغره، وهذه فلسفة يتم اتباعها منذ بداية عام 2024.

حديقة الحيوان بالإسكندرية تعتبر الحديقة الأم حاليا

وتابع: «حديقة الحيوان بالإسكندرية تعتبر الحديقة الأم حاليا، لذلك تستقبل أعداد ضخمة نسبيا من الزوار، وكنا نتوقع أعداد أكبر من هذه لكن بسبب الموجة الحارة اتجه الجمهور بالإسكندرية إلى الشواطئ بدلا من الحدائق»، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تجهيز حديقة العريش خلال الفترة القادمة من العام الجاري ومدها بالمجموعات الحيوانية المختلفة خاصة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى استقرار الأحوال في شمال سيناء.