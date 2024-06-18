الشرقية تكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات العامة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار الساعة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف علي أى معوقات او مشكلات طارئة، والعمل على حلها على الفور، ليشعر المواطنين بحجم ما تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة لهم .

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالمرور على إدارة تحسين البيئة، للتاكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة، ومتابعة اعمال رفع القمامة من النقطه الوسيطة لمتابعة ونقلها الى المقالب العمومية، حرصاً على صحة وسلامة الجميع و لخلق بيئة صحية ونظيفة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير حملات لمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة، حيث تم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة «مدخل الزقازيق، مدخل فاقوس، مدخل كفر صقر» وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل الشوارع تم العمل علي رفع تجمعات القمامة والمخلفات من شارع «الساحة الشعبية، شارع المدارس، شارع مصطفي كامل، شارع عبدالعزيز علي، شارع الحرية، شارع حمزة، شارع المحلج، شارع المرور، شارع سعد زغلول، شارع الجمعية الزراعية، شارع النقراشي، شارع أبو عوف» كذلك رفع التراكمات من الأحياء كفر النجدي، أولاد فضل، شرفة الدوة، البنوية، جزيرة شنن، سوارس، منشأة صالح، العزاوية، وكذلك أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

و قامت رئاسة مدينة صان الحجر بمتابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع ورفع مستوى النظافة، حيث تم نقل 14 طن من القمامة بمنظومة الجمع المنزلي والشوارع ومتابعة النظافة اليومية بالاحياء «حي الهاويس، وحي الثمانية، وحي المجلس»، كما تم رفع التجمعات من المنطقة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومي، وكذلك مدخل المدينة من جهة المنطقة الاثرية، حيث تم رفع السفوحة من على جانبي الطريق، وأيضا رى وتهذيب الأشجار وصيانة لعدد من الكشافات المعطلة فى انحاء المدينة على الطرق العمومية وبمدخل المدينة من جهة الجمالية وأمام البوابة، زتم تصليح الكشافات المعطلة وتوصيل الخلية العمومية، وانارة المنطقة واستكمال الخط العمومى لمدخل المدينة، ورفع النزلات، وشد الاسلاك ومراجعة التوصيلات الكهربائية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد بصيانة المعدات ومتابعة أعمال النظافة بمداخل المدينة حرصا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت رئاسة حى أول الزقازيق أعمال النظافة ورفع القمامة وذلك بشارع «الفلوجة، وشارع فاروق، وشارع الجلاء، وشارع سعد زغلول، وشارع طلعت حرب، وشارع المعهد الدينى، وشارع النقراشي» من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيده لأهالي ومواطنين حي أول الزقازيق.

و قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس وقسم الإنارة العامة بالمجلس بمتابعة أعمال الانارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع «الإنتاج، المدخل الرئيسي للمدينة حتى مزلقان الفدادنة، مدخل ومزلقان كفر الحوت، ترعة السماعنة المردومة، منطقة كشك عزبة أم يوسف، المنشية الجديدة، السيد حسين، المنياء، إصلاح كشك مزلقان الفدادنة» وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.