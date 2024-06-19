صحة الإسماعيلية تتابع خطة التأمين الطبي في اليوم الرابع لعيد الأضحى

واصلت لجان الإشراف بمديرية صحة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، المرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز عقر الحيوانات لليوم الرابع على التوالى، بالتنسيق مع الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحة، دكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات والدكتوره مارينا فليمون مسئول مراكز العقر

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تقديم الخدمة الصحية على مستوى المحافظة وفق خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى المبارك.

وإطمئنت فرق الإشراف على إنتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات.

وقامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة ،كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان .

وأكدت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار المتابعات علي جميع الإدارات الصحيه لمتابعه تقديم الخدمات.