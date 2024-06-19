في رابع أيام العيد.. أهالي الشرقية يحتفلون في الحدائق والمنتزهات العامة

في أجواء من البهجة والفرحة والسرور، يواصل أهالي محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، الإحتفال بإجازة العيد في الشوارع والحدائق والمنتزهات والحدائق العامة وكذا الممشى السياحي والذي تم تطويرهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير والتجميل التي شهدتها المحافظة، ليكون متنفساً ومتنزها عاماً لأهالي المحافظة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والطرق الداخلية، وكذلك الميادين والحدائق والمنتزهات العامة، لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الشرقية: « الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، لقضاء إجازة عيد الأضحى؛ وسط أجواء هادية».

وقد شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الأربعاء، إقبالا من الزائرين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، و3000 في ثاني أيام العيد، و2000 زائر في ثالث أيام العيد، ليصل إجمالي زوار الحديقة حتى الآن لـ 6200 زائر، وذلك للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.