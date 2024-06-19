الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطرق والكباري تخصص خطا ساخنا وأرقام هواتف وواتساب لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين

الطرق والكباري
الطرق والكباري

اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم  01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعدياتواماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

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جاء ذلك في اطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( القاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الأرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل واعمدة الانارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى ).

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