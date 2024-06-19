اللواء خالد عبدالعال: مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها طوال إجازة عيد الأضحى 

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين مشيرًا إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأى حى من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من جميع السلع الإستراتيجية خاصة الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، وأسطوانات البوتاجاز ، والبنزين، والسولار، والوقود لتلبية إحتياجات المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى، والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لإحكام الرقابة اللازمة حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين ، ولمتابعة الأسواق ومنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

غرفة العمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء

وأشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء لتلقى شكاوى المواطنين على أرقام ٢٧٤٢٠٠١٠ ، ٢٧٤٢٠٠٢٥ ، ٢٧٤٢٠٠٣٧ ، ٢٧٤٢٠٠٣٨ لإتخاذ الاجراءات الفورية لحلها.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملات التموينية تقوم بمتابعة توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية والتأكد من توافر أرصدة الدقيق للمخابز طوال فترة العيد مشيرًا إلى أن الحملات على المخابز أسفرت عن تحرير ٣٣ محضرًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيع سلع تموينية بأزيد من سعرها .

وكان قد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار جهود العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة طوال أيام عيد الأضحى على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ونشر فرق ومعدات النظافة بالشوارع لرفع التراكمات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع العاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لجهود الجمع من الوحدات السكنية، ورفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى لما له من أثر بيئي ، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة إلى أنه تم رفع أكثر من٢٣ ألف طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف اللواء إيهاب الشرشابى أنه تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة، كما تم الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي، كما تم الدفع بتروسيكلات جمع القمامة للحواري والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية، إلى جانب الدفع بالمكانس الالية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة ، وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة .

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على ارقام ٢٦٨٤٣٧٥٩ ، و الخط الساخن ١٥٢٦٤ .