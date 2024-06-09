الزمالك يعلن إعادة تشكيل فريق سلة السيدات وتكوين فريق لكرة القدم النسائية

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على إعادة تشكيل فريق كرة السلة سيدات بنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل .

وكشفت الإعلامية نيرة الأحمر ببرنامج ملوك الصالات عبر قناة الزمالك عن قيام محلس الزمالك بالبدأ في إجراءات إعادة تشكيل فريق كرة السلة سيدات، مشيرة إلى أن الأمر سيتطلب بعض الوقت خاصة وأنه بعد تسريح الفريق في الموسم قبل الماضي كان هناك رحيل عدد كبير من اللاعبات تخطى 40 لاعبة من الفريق الأول وفرق 20 و 18 و16 سنة وهو مايتطلب جهدا كبيرا في إعادة بعض اللاعبات والتعاقد مع لاعبات جدد.

وأضافت أن الفريق سيبدأ المشاركة في البطولات بداية من الدرجة "ج" وبذلك يحتاج إلى 3 سنوات على الاقل من احل العودة إلى الدرجة الأولى من جديد.

وأعلنت نيرة الأحمر عن بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك خطوات تكوين فريق لكرة القدم النسائية ومن المنتظر أن يعلن المجلس عن تفاصيله بشكل رسمي.