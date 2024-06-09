عرض تركى يهدد تجديد عقد محمد عواد مع الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الإسراع فى تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد عودة بعثة المنتخب الوطني من غينيا الذى يلتقى بها غدا فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم وذلك خوفا من تراجع الحارس عن إتفاقه السابق مع حسين لبيب رئيس النادي.

وترددت أنباء فى الساعات الأخيره عن تلقي عواد عرضين الجاد فيهما من أحد الأنديه التركيه مقابل حصوله على ٨٠٠ ألف يورو بالإضافة إلى ٢٠٠ ألف حافز سنوي.

وكان لبيب قد عقد منذ أسبوعين جلسه مع الحارس فى حضور عبد الواحد السيد مدير الكره تم خلالها الإتفاق على تجديده لمدة موسمين مقابل الحصول على مبلغ ٨ ملايين جنيه فى الموسم الواحد ووافق عواد على تخفيض عقده الحالى سبعة ملايين جنيه دفعه واحده وتم تحديد موعد التوقيع قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني وبالتحديد قبل سفر الفريق إلى برج العرب لملاقاة الاتحاد السكندري فى الجوله ال٢٥ لبطولة الدوري إلا أن ظرفا طارئا كما قيل أدى إلى تأجيل جلسة التجديد إلى مابعد عودة بعثة المنتخب من أوغندا.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد بعد حصوله على راحه لمدة يوم واحد عقب مباراته الوديه الثانيه مع البنك الأهلي والتى أقيمت بملعب بتروسبورت وإنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.