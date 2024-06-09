لإفتتاح مقر جديد للشهر العقاري.. وفد وزارة العدل يزور قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والوفد المرافق لهم .

يأتي ذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري، ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ووفد وزارة العدل، اليوم الأحد، فرع جديد للشهر العقاري بمجمع الألومنيوم الصناعي، شمال قنا.

وأشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين.

وأشار إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فروع بنكية

وفي العامين الماضيين 2022 و2023 ، إفتتحت بمدينة الألومنيوم التابعة لمجمع الألومنيوم الصناعي شمال محافظة قنا، فرعين لبنكي الأهلي ومصر، فى إطار إمداد المدينة بالمرافق والخدمات.

وقال خالد عبدالله، رئيس قطاع جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالبنك الاهلي المصري، إن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي .

وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي ، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء ، وكذلك في اطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ، مشيرا إلى أن هذا الفرع مقام على مساحة ٥٠٠ م ، وهو يعد الفرع رقم ١٢ على مستوى المحافظة ، مضيفا أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا .

وبيّن عادل عبدالحليم رئيس المنطقة الفرعية للبنك الأهلى بقنا، أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك ، كما أنه يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لكافة فروع البنك .

قال جمال عبد القادر، نائب رئيس فروع بنك مصر، إن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي ، وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي .

لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا .

وأوضح رضا محمود، مدير عام منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر، أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك .