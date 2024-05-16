قنا| تدريب 36 موظفًا حول منهجية إعادة ترتيب الأرضي

حضر الدكتور حازم عمر ، اليوم الخميس، ختام فعاليات وتسليم الشهادات لـ 36 متدربًا، علي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وعملية توقيع قطع الأراضي، لبناء قدرات مهندسوا الإدارات الهندسية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

أهداف التدريب

قال نائب المحافظ، إن هذا التدريب يأتى ضمن انشطة مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة - حينا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية.

وأضاف أن التدريب تم على مدار ستة أيام بمكتبة مصر العامة، حرصا من المشروع على تقديم هذه البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي في محافظة قنا، وذلك لضمان امكانية تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتساهم في تحقيق نقله حضرية متكاملة، وتطوير مناطق الامتداد العمراني في محافظة قنا.

وبيّن نائب محافظ قنا، أن التدريب يهدف إلي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي و عملية توقيع قطع الأراضي لوقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة، مستهدفا مهندسى ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ومهندسى ومسئولى الادارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ومديرية المساحة والشهر العقارى واملاك الدولة.

ولفت إلى إنه شارك في التدريب 34 متدرب من محافظة قنا بالإضافة الى 2 متدربين ضيوف من محافظة دمياط.

ووجه نائب المحافظ، الشكر والتقدير لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وللمسئولين عن التدريب و لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد الماضي، بدء تدريب تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وعملية توقيع قطع الأراضي بعد اعتماد مخطط إعادة ترتيب الأراضي.

الذي أقيم، بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة الذى ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية.

قال المحافظ، إن مشروع حينا حريص على نقل الخبرات بين محافظتي قنا ودمياط حيث تم توجيه الدعوة لأربعة ممثلين من محافظة دمياط لحضور التدريب وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.