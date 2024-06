بدعم مصيلحى .. جماهير الاتحاد تشد الرحال لدعم فريق السلة أمام الأهلى

تحركت جماهير نادى الاتحاد السكندرى الى القاهرة فى طريقها الى مجمع الصالات بستاد القاهرة لحضور مباراة الفريق الاول لكرة السلة امام فريق الاهلى فى اطار الجولة الثانية من نهائى دورى السوبر الذى يلعب بطريقة the best of 5

وكان محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى قد دعم حضور الجماهير لمؤازرة الفريق الاخضر بتوفير التذاكر واتوبيسات لنقل الجماهير خاصة بعد ارتفاع سعر تذكرة الحضور الى ١٠٠ جنيه

يذكر ان رئيس النادى فى المباراة الاولى التى جمعت بينهما كان قد وفر التذاكر ووسائل الانتقال تسهيلا على الجماهير لدعم ومؤازرة الفريق خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة