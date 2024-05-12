مصطفى الفقي: لا أحب التطاول على علاء مبارك أو والده

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عزيز علي تاريخيا ولا أحب أن يتطاول عليه أحد أو على تاريخ أبيه".

وأضاف مصطفى الفقي ، خلال حواره ببرنامج " كلام الناس " مع الإعلامية ياسمين عز والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم أن من لا يحترم تاريخه لا يقدر حاضره ولا مستقبله ، موضحا :" ناقشوا الفكرة ولا تناقش أبدا زجاجة هنا وإناء هناك".

علاء مبارك يحاول دائما ان يكون حائط صد للرد على الكثير من القضايا

وتابع مصطفى الفقي : السيد علاء مبارك يحاول دائما ان يكون حائط صد للرد على الكثير من القضايا ، ولا بأس ان يشتبك مع الحياه العامة".

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقا، علّق فيها على الجدل الدائر بعد الإعلان عن مركز "تكوين للفكر العربي" .

وكتب علاء مبارك "مركز تكوين الفكر العربي، لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان ! المركز أعلن أن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية، وده كلام جميل جداً ومحترم".

وتابع علاء مبارك "بس المشكلة ان هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الاشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون اساساً في السنة النبوية والعقيدة ومنهم من يسيء للصحابة رضى الله عنهم ومنهم من شكك في رحلة الإسراء والمعراج، منكرا وجود المعراج ! وهنا تأتى المشكلة، لانه ليس لكل من هب ودب أو قرأ بعض الكتب والمراجع عن الدين والسنة يأتى ليتحدث ويفتى ويلقى بأفكاره حتى يشكك الناس في معتقداتهم ودينهم".



واستكمل علاء مبارك "أفضل من يقوم بهذا هو الأزهر الشريف وعلماؤه و دور الأزهر الشريف هو إعادة النظر في المناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشبهات المثارة حول الاعتقاد ومواجهة التطرف الفكري وبيان المعالم الحقيقة للدين الإسلامي".

واختتم علاء مبارك حديثه متهكما، قائلا "نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم و الأهم إزازة البيرة الاستلا المشبرة دي اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت ".