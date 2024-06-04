نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.. عقب إعلان وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية نتيجة الشهادة الاعدادية في بعض المحافظات، يكشف الكثير من أولياء الأمور والطب البحث عن النتيجة بغية معرفتها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، للحصول على النتيجة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

في البداية الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم

يجب اختيار المرحلة التعليمية.

النقبر على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الحالي 2023-2024.

إدخال اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب.

أخيرًا النقر على استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وفي سياق آخر اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

امتحانات القسم المهنى

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة، حضر ٣١٣٧٧ طالب ، نجح منهم ٢٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب ، بنسبة نجاح ٨٧.٢ %.