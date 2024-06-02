محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,5%

‎اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024م بنسبة نجاح 86,5 %، بحضور محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

‎أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لإمتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفاً و 320 طالباً، تغيب منهم 313 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و 7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و 822 طالباً، بنسبة 86,5 %، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالباً، تغيب منهم 4 طالباً، وحضر منهم 1397 طالباً، ونجح منهم 1373 طالباً، بنسبة نجاح 98,5%، بالإضافة للشهادة الاعدادية منازل، تقدم 172 طالباً، تغيب منهم21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125 ، بنسبةنجاح 82,5.

‎ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

‎وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي " قلين، بيلا، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، سيدى غازى، الحامول، فوه، سيدى سالم، بلطيم، الرياض، برج البرلس، مطوبس.