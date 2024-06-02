محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد احمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

أعرب محافظ المنيا، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، موجهًا الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

وأكد محافظ المنيا، على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المنيا.. إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.