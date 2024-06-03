بالإسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14 % .

كما إعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8 %.

،جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان.

وقدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 120 طالب وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألف و 649 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم، لافتاً إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : ( https://info.aswan.gov.eg).