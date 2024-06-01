السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اوائل الشهادة الإعدادية
اوائل الشهادة الإعدادية

اعتمد اليوم السبت، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أسماء أوائل الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية.

قد تكون رسمة لـ ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

يذكر أن إدارة شرق المنصورة التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى الإدارات بحسب المجموع و جاء الترتيب كالآتي 

  إدارة شرق       ٩٧،٦%

إدارة دكرنس      ٩٧،٥% 

إدارة بنى عبيد    ٩٦،٩ %

إدارة منية النصر   ٩٦،٨% 

إدارة الجمالية      ٩٥،٦ % 

ميت سلسيل        ٩٥% 

تمى الأمديد         ٩٤،٦%

ادارة شربين          ٩٥% 

السنبلاوين        ٩٤،٩% 

ادارة غرب         ٩٤،٨%

إدارة طلخا         ٩٣،٨% 

ادارة ميت غمر      ٩٢،١% 

ادارة بلقاس        ٩١،٧%

ادارة  أجا           ٨٩،٩%

إدارة المنزلة          ٩٨،٥% 

إدارة نبروه          ٨٨،٦%

إدارة المطرية          ٨٨،١%

وجاءت  نسبة النجاح ٩٣،٧%  و كان عدد الطلاب الحاضرين ١٠٨الف ٣٦٦ طالب وطالبه و ناجح ١٠١ الف ٥٤٨ طالب وطالبه ويؤدي مايزيد عن ١٠٠ ألف طالباً وطالبة الامتحان من امام ٥٩٣ لجنة فرعية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية .

 

 

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