ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية
اعتمد اليوم السبت، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أسماء أوائل الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية.
يذكر أن إدارة شرق المنصورة التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى الإدارات بحسب المجموع و جاء الترتيب كالآتي
إدارة شرق ٩٧،٦%
إدارة دكرنس ٩٧،٥%
إدارة بنى عبيد ٩٦،٩ %
إدارة منية النصر ٩٦،٨%
إدارة الجمالية ٩٥،٦ %
ميت سلسيل ٩٥%
تمى الأمديد ٩٤،٦%
ادارة شربين ٩٥%
السنبلاوين ٩٤،٩%
ادارة غرب ٩٤،٨%
إدارة طلخا ٩٣،٨%
ادارة ميت غمر ٩٢،١%
ادارة بلقاس ٩١،٧%
ادارة أجا ٨٩،٩%
إدارة المنزلة ٩٨،٥%
إدارة نبروه ٨٨،٦%
إدارة المطرية ٨٨،١%
وجاءت نسبة النجاح ٩٣،٧% و كان عدد الطلاب الحاضرين ١٠٨الف ٣٦٦ طالب وطالبه و ناجح ١٠١ الف ٥٤٨ طالب وطالبه ويؤدي مايزيد عن ١٠٠ ألف طالباً وطالبة الامتحان من امام ٥٩٣ لجنة فرعية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية .