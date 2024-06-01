ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اعتمد اليوم السبت، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أسماء أوائل الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية.

يذكر أن إدارة شرق المنصورة التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى الإدارات بحسب المجموع و جاء الترتيب كالآتي

إدارة شرق ٩٧،٦%

إدارة دكرنس ٩٧،٥%

إدارة بنى عبيد ٩٦،٩ %

إدارة منية النصر ٩٦،٨%

إدارة الجمالية ٩٥،٦ %

ميت سلسيل ٩٥%

تمى الأمديد ٩٤،٦%

ادارة شربين ٩٥%

السنبلاوين ٩٤،٩%

ادارة غرب ٩٤،٨%

إدارة طلخا ٩٣،٨%

ادارة ميت غمر ٩٢،١%

ادارة بلقاس ٩١،٧%

ادارة أجا ٨٩،٩%

إدارة المنزلة ٩٨،٥%

إدارة نبروه ٨٨،٦%

إدارة المطرية ٨٨،١%

وجاءت نسبة النجاح ٩٣،٧% و كان عدد الطلاب الحاضرين ١٠٨الف ٣٦٦ طالب وطالبه و ناجح ١٠١ الف ٥٤٨ طالب وطالبه ويؤدي مايزيد عن ١٠٠ ألف طالباً وطالبة الامتحان من امام ٥٩٣ لجنة فرعية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية .