نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.5 %

ٱعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5 %

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة حضر منهم 2692 طالب وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51 بنسبة 94.4 ونتيجة الاعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 12 طالب بنسبة 100% .

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح .

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191طالب وطالبة ، حضر منهم 110239نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.

وستظر النتيجة على هذا الرابط m_ATo-47k_3mOy-BAj_hl5ayTdVwQHp1CU5-Pyi70dqgfzu9XrDHMTpznRwjoyjWH2AqAPrafUZNPHElmexZ4dDeKM