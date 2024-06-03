82.8 % نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 82.81 %.



محافظ الإسماعيلية التقى محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام. وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ ٢٧٩٢٧ طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات ٢٧٦٧٥ طالب وطالبة، وعدد الناجحين ٢٢٩١٧ طالب وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٨١.٠٧٪، والمدارس الرسمية لغات ٩٦.٢١٪، و الخاص العربي ٩٨.٧٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات ٩٧.٣٧٪.

ترتيب العشر الأوائل على المحافظة



جاء في المركز الأول الطالب شهاب سعيد محمد عبد الرحمن بمجموع ٢٧٩.٥ مدرسة مصطفى الخياط الرسمية للغات، المركز الثاني رحمة محمد غريب رضوان بمجموع ٢٧٩، مدرسة الدكتور على رضوان على المركز الثالث حنين حسام محمد عبد الرحمن بمجموع ٢٧٨.٥ مدرسة السلام ع بنات، المركز الثالث م روضة الشافعي حسين بمجموع ٢٧٨.٥ مدرسة السويدات ع م، المركز الثالث م براء أحمد سعد عيد ميسرة بمجموع ٢٧٨.٥ مدرسة الطائف الرسمية إعدادي،

المركز الثالث مكرر محمد أشرف رشاد محمد سعيد بمجموع ٢٧٨.٥ مدرسة المجمع التعليمي الرسمي لغات، المركز الثالث مكرر شروق عبد القادر شاكر محمد بمجموع ٢٧٨.٥ مدرسة المستقلا الرسمية المتميزة، المركز الرابع رغد أبو زيد رزق محمود بمجموع ٢٧٨ مدرسة أبوعيادة ع م، المركز الرابع مكرر أروى أحمد إبراهيم الدسوقي بمجموع ٢٧٨ مدرسة المنار الخاصة للغات ١، المركز الرابع مكرر علي محمد محمود عبد المجيد بمجموع ٢٧٨ مدرسة التل الكبير الجديدة ت أ، المركز الرابع مكرر سارة أحمد دياب حمادة بمجموع ٢٧٨ مدرسة الواصفية ع م، المركز الرابع مكرر فرح مسعد علي علي محمد بمجموع ٢٧٨ مدرسة المنار الخاصة للغات ٢، المركز الرابع مكرر أنفال سليم فارس سليم بمجموع ٢٧٨ مدرسة السلام ع بنات، المركز الرابع مكرر ملك خالد محمد عبد الرؤوف بمجموع ٢٧٨ مدرسة الدكتور علي رضوان ع، المركز الرابع مكرر يمنى محمد إبراهيم الطاهر بمجموع ٢٧٨ مدرسة الشهداء ٢ ع بنات، المركز الرابع مكرر عمر يحيى محمد عشري بمجموع ٢٧٨ مدرسة الشهيد مصطفى الخياط رسمي، المركز الرابع مكرر محمد محسن محمود محمد أحمد بمجموع ٢٧٨ المجمع التعليمي الرسمي لغات، المركز الرابع مكرر فاطمة أحمد سيد أحمد بمجموع ٢٧٨ مدرسة النيل الرسمي لغات، الرابع مكرر رضوى رفعت راشد أمين بمجموع ٢٧٨ مدرسة النهضة الحديثة ت أ، الرابع مكرر علياء ياسين علي عبد العال بمجموع ٢٧٨ مدرسة الشهيد مصطفى الخياط رسمي، الرابع مكرر شهد هشام محمد توفيق بمجموع ٢٧٨ مدرسة الدكتور علي رضوان ع، الرابع مكرر هنا محمد أنور حسن بمجموع ٢٧٨ مدرسة الشهيد مصطفى الخياط رسمي، الرابع مكرر أدهم عبد الرحمن عباس عبد الرحمن بمجموع ٢٧٨ مدرسة المنار الخاصة للغات ١، الرابع مكرر سلمى أحمد حافظ أحمد بمجموع ٢٧٨ مدرسة هيئة قناة السويس للغات، الرابع مكرر جنة فتحي قطب السيد بمجموع ٢٧٨ مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات.

كما جاءت الأولى علي الشهادة الإعدادية المهنية الطالبة دنيا محمد السيد علي بمجموع ١٧٤ من ٢٢٠ و الطالبة ندي محمد مصلح ابراهيم الاولي علي الصم و ضعاف السمع بمجموع ٣٣٧ من ٤٠٠، و الطالبة و جاءت الطالبة اميرة ابو بكر محمد حلمي في المركز الاول للمكفوفين بمجموع ٢٤٢.٥ من ٢٨٠

وجه محافظ الإسماعيلية التهنئة لكافة الطلبة الناجحين خاصة الأوائل متمنيا لهم مزيد من النجاح و التوفيق في المراحل القادمة ومثنيا علي دور مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات وخلال أعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين الجميع

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لاولياء الامور لدعمهم لابنائهم مؤكدا علي دور البيت و الأهل في تخريج جيل واع ومتعلم وقادر علي نهضة الوطن.