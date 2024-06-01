نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

حظيت نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2024 بتفاعل كبير من الطلاب وأولياء الأمور وقد بدأت عدة مديريات للتعليم في الإعلان عن النتائج، مما زاد من التوتر والحماس لدى الطلاب الذين ينتظرون ظهور النتائج.

و من المتوقع أن تتوفر نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعمل الوزارة على تخصيص رابط رسمي خاص بنتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية، وعقب الإعتماد الرسمى من قبل محافظ الدقهلية يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عن طريق اتباع بعض الخطوات المحددة وذلك من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2024 ..

https://drive.google.com/file/d/1dGkISCVKomrFFvGOzfdM1nm5O6FqgPoA/view?usp=drive_web

واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93,7 % لمرحلة التعليم الأساسي ، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية ، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع ، ونسبة 100% لذوي البصيره .

جاء ذلك بعد عرض النتيجه من قبل الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و 366 طالب وطالبه وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 548 طالب وطالبه .

وهنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .