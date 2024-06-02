محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 86.2%

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2023/2024، رسميًا اليوم الأحد، بنسبة نجاح 86.2%، بارتفاع 3% عن نتيجة العام الماضى.

وقال المحافظ أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين والمقيدين لأداء الامتحانات هذا العام، 104 ألف و146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 100 ألف و357 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين، 86 الف و385 طالب وطالبة، بنسبة إجمالية بلغت 86.2%.

وأوضح المحافظ، أنه بلغت نسبة النجاح بين البنين 84.1%،مقابل 8.3% للبنات.

رصدت " الوفد " أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية في الاسكندرية، للعام الدراسي 2023/ 2024

. وبلغ عدد الطلاب الاوائل في الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024، 30 طالبًا بينهم 10 طلاب من المدارس الخاصة و20 طالبًا من المدارس الحكومية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .