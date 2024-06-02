محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.67%، اليوم الأحد، بمبنى الديوان العام بحضور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جاء في المركز الأول إدارة جنوب التعليمية بنسبة 92.13 % والمركز الثاني إدارة شمال بنسبة 89.9 % والمركز الثالث إدارة الجناين بنسبة 65.66%.

وقدم محافظ السويس، التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية بمناسبة نجاحهم هذا العام متمنيا لهم التوفيق والاستمرار فى التفوق، كما تقدم بالشكر الى مدير التربية والتعليم وجميع العاملين على مجهودهم لنجاح المنظومة التعليمية، معبرا عن سعادته لحصول 8 طلاب من الأوائل من المدارس الحكومية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في السويس، هي الشغل الشاغل لأولياء أمور 14 ألف طالب وطالبة في المحافظة، حيث ينتظرون النتيجة التي يتم حاليًا تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات لها.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في السويس



وتفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية لمتابعة إجراءات التصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية لهذا العام.