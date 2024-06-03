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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024

أوائل الشهادة الإعدادية
أوائل الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح 85.94%، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الإثنين، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأوضح عقل، أن النسبة المئوية للنجاح حسب نوعية التعليم كالتالي: تعليم عام 85. 94%، رسمي لغات 93.9%، خاص لغات 95.5 %، تعليم دولي 95.6 %، منازل 42.1 %، بمتوسط نسبة نجاح 85. 94%.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

 

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