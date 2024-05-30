نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.. بالاسم ورقم الجلوس 

يبحث كثير من أولياء الأمور عن ‎نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، الترم الثاني، في مرحلتها الأخيرة، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وإعلان الأوائل للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، لذا تقدم “بوابة الوفد” ‎رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الترم الثاني.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك (470) طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرًا إلى أن إدارة القاهرة الجديدة حققت المركز (الأول) على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.23٪.

وتقدم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بخالص التهاني القلبية لأبنائه الطلبة الأوائل والشكر لأولياء أمورهم ومعلميهم وإداراتهم على مجهودهم مع أبنائهم.

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية المقبلة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في المجالات كافة من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية



أضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣%.

