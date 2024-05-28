الثلاثاء 28 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بروكسي يعترض على تأجيل مباراته مع الزمالك في الكأس

فريق بروكسي
فريق بروكسي

أعرب مجلس إدارة نادى بروكسي برئاسة محمد حامد، عن استياءها الشديد لإعلان تأجيل مباراة الفريق أمام نادي الزمالك في دور الـ32 ببطولة كأس مصر قبل الموعد المحدد سلفا للمباراة بـ72 ساعة فقط حيث كان مقررا لإقامة المباراة الخميس المقبل الموافق 5/30.

 

تقدم نادي بروكسي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام نادي الزمالك في بطولة كأس مصر.

 

وكان من المقرر أن تقام مباراة بروكسي والزمالك في كأس مصر، يوم الخميس المقبل الموافق 30 مايو الجاري، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات الزمالك والأهلي وبيراميدز في كأس مصر .

 

وقال نادي بروكسي في احتجاجه لاتحاد الكرة، إن النادي تقدم باحتجاج لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك بدور الـ32 لكأس مصر دون أسباب واضحة ولأجل غير مسمى.

 

وطالب بروكسي بضرورة تحديد موعد واضح للمباراة خاصة وأن الفريق أنهى مبارياته بدورى القسم الثاني منذ ثلاثة أسابيع ودخل في معسكر استعدادا للمواجهة المقررة مع الزمالك، وتفاجأت الإدارة بالخطاب الوارد بالتأجيل دون تحديد ميعاد جديد لإقامة المباراة وهو ما يتسبب في أضرار جسيمة للنادي حيث يتحمل أعباء مالية كبيرة جراء التدريبات المتتالية دون جدوى.

 

 

 

 

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الجريدة الورقية