مدرب كهرباء الإسماعيلية :  أشكر جميع اللاعبين.. وأتمنى أى لاعب راحل يسامحني

أكد ياسر الكناني، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أنه حزين على بعض اللاعبين عن الفريق خلال الفترة الماضية .

ووجه الكناني رسالة شكر للاعبيه بعد إنتهاء الموسم المنقضي، قائلاً، "أعزائي وحبايبي لاعبي الفريق الأول لنادي كهرباء الإسماعيلية أشكركم شكراً جزيلاً على مجهودكم طوال العام وكنتم عند حسن الظن جميع المواقف ".

وتابع "أنتم أصحاب الإنجاز الحقيقي في الصعود للمحترفين وعن جدارة واستحقاق والحمدلله بالإمس كل اللاعبين تم صرف مستحقاتها بالكامل وتستحقوا أكثر من ذلك وهذا حقكم " .

وأوضح الكناني " أنها سنة الحياة أن تبقي مجموعة وترحل مجموعة وهذا أصعب قرار في حياتي، وكلامي هذا لكل لاعب ليس له نصيب أن يكمل مع الفريق " .

واختتم حديثه، قائلاً، "أنه مش متخيل أن يدخل النادي واللاعبين الراحلين غير موجودين ولكنها سنة الحياة أن لاعبين يكملوا وأخرين يرحلوا، وأشكركم جميعاً، وأتمنى أى لاعب راحل يسامحني بحبكم جميعاً " .

وكان مسئولو نادى كهرباء الاسماعيلية قد أنهوا تعاقدهم بالتراضى مع 13 لاعباً، حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى، و ذلك في اطار استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد والذي يسعي فيه الفريق للمنافسة بدوري المحترفين .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: حسني عزوز، كريم ابراهيم، احمد حاتم، عبد الحميد، احمد امين، شاهين، محمد عثمان، عادل فكري، محمد كرسبو، محمد عبد الله، محمد جبل، رجب العربي، هشام صبري "

بالإضافة إلي انتهاء تعاقد كل من ريعو ،محمد عبد الحفيظ و ابراهيم حسين.

على جانب آخر، عقد المهندس سامي ابو ورده رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية اجتماع مع ياسر الكناني المدير الفني للفريق لإستعراض خطة عمل الفترة المقبلة في إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولي في دوري المحترفين .

وأكد "أبو ورده" خلال لقائه بالمدير الفني للفريق بحضور نائب وأعضاء مجلس إدارة النادي تجديد ثقته التامة والكاملة في استمرار تولي المدير الفني قيادة الفريق خلال الموسم الجديد بدوري المحترفين ، مشددا علي تقديمه كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي للجهاز الفني واللاعبين مع ترك كافة الصلاحيات في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة في المراكز التي تحتاج لتدعيم خلال الفترة المقبلة.