السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"الدوماني" مديراً فنياً لدمنهور

عبداللطيف الدوماني
عبداللطيف الدوماني

نجح مجلس اداره نادي دمنهور برئاسه وليد بديوي التعاقد مع عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السايق والمدير الفني السابق للمنصوره مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم بالموسم الجديد في حضور لجنه الكره المكونه من صفاء رجب وصلاح العقده وحسين محمد واتفق المجلس علي توليه موسم واحداً .

 

أكد وليد بديوي رئيس النادي انه تم النعاقد مع عبد الللطيف الدوماني لانجازه موخرا مع المنصوره بصعوده لدوري المحترفين كما صعد باربع فرق اخري بيلا ودمياط وطنطا ونبروه.

 

وأضاف رئيس النادي بانه سيعقد مع المدير الفني اجتماعا ومعه لجنه الكره للاتفاق علي علي التفاصيل الخاصه للفريق واحتاجاته خلال الفتره القادمه بالاضافه الي تشكيل الجهاز المعاون وتحديد فتره الاعداد.

 

وأختتم رئيس النادي بانه تم الشكر لباسم الرجال المدير الفني السابق متمني له كل التوفيق له في المرحله االقادمة.

 

وكان عبداللطيف الدوماني ، قد رحل عن تدريب فريق المنصورة، وذلك عقب تلقي الهزيمة أمام فريق سبورتنج، وذلك في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت .

 

ونشر عبداللطيف الدوماني عبر صفحته على موقع التةاصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا "كل الشكر لجمهور نادي المنصورة الكبير ومجلس إدارته المحترم تم إنتهاء تعاقدي والحمدلله تحقق الهدف  وهو الوصول لدوري المحترفين أسال الله التوفيق والسداد في القادم " .

 

 

 

txt

جمهورية شبين يفوز على فريق الأمل بثلاثية وديًا استعدادًا لكأس مصر

txt

"خطاب" مديرًا للجنة التعاقدات بالقناة

txt

بروكسي يرفض التفريط في لاعبيه

txt

رئيس نادي القناة يتحدث عن استعدادات فريق الكرة في المرحلة المقبلة

txt

بتروجيت يفوز على القناة برباعية في لقاء ودي

txt

اليوم.. مباراتان فى افتتاح الجولة الـ25 بالدوري

txt

مدرب الإنتاج الحربى السابق مرشح لقيادة أسوان فى الموسم المقبل

txt

الشبان المسلمين بأسيوط يجدد الثقة في الأجهزة الفنية لفرق الكرة

txt

لافيينا يستعد لمواجهة سموحة في كأس مصر

txt

الأوليمبى يبدأ استعدادات للموسم الجدبد أول يوليو

مواد متعلقة

جمهورية شبين يفوز على فريق الأمل بثلاثية وديًا استعدادًا لكأس مصر

"خطاب" مديرًا للجنة التعاقدات بالقناة

بروكسي يرفض التفريط في لاعبيه

رئيس نادي القناة يتحدث عن استعدادات فريق الكرة في المرحلة المقبلة

بتروجيت يفوز على القناة برباعية في لقاء ودي

اليوم.. مباراتان فى افتتاح الجولة الـ25 بالدوري

مدرب الإنتاج الحربى السابق مرشح لقيادة أسوان فى الموسم المقبل

الشبان المسلمين بأسيوط يجدد الثقة في الأجهزة الفنية لفرق الكرة
الجريدة الورقية