"الدوماني" مديراً فنياً لدمنهور

نجح مجلس اداره نادي دمنهور برئاسه وليد بديوي التعاقد مع عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السايق والمدير الفني السابق للمنصوره مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم بالموسم الجديد في حضور لجنه الكره المكونه من صفاء رجب وصلاح العقده وحسين محمد واتفق المجلس علي توليه موسم واحداً .

أكد وليد بديوي رئيس النادي انه تم النعاقد مع عبد الللطيف الدوماني لانجازه موخرا مع المنصوره بصعوده لدوري المحترفين كما صعد باربع فرق اخري بيلا ودمياط وطنطا ونبروه.

وأضاف رئيس النادي بانه سيعقد مع المدير الفني اجتماعا ومعه لجنه الكره للاتفاق علي علي التفاصيل الخاصه للفريق واحتاجاته خلال الفتره القادمه بالاضافه الي تشكيل الجهاز المعاون وتحديد فتره الاعداد.

وأختتم رئيس النادي بانه تم الشكر لباسم الرجال المدير الفني السابق متمني له كل التوفيق له في المرحله االقادمة.

وكان عبداللطيف الدوماني ، قد رحل عن تدريب فريق المنصورة، وذلك عقب تلقي الهزيمة أمام فريق سبورتنج، وذلك في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت .

ونشر عبداللطيف الدوماني عبر صفحته على موقع التةاصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا "كل الشكر لجمهور نادي المنصورة الكبير ومجلس إدارته المحترم تم إنتهاء تعاقدي والحمدلله تحقق الهدف وهو الوصول لدوري المحترفين أسال الله التوفيق والسداد في القادم " .