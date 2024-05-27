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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد التأهل لدوري المحترفين

كهرباء الاسماعيلية يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً

فريق كهرباء الاسماعيلية
فريق كهرباء الاسماعيلية

أنهى مسئولو نادى كهرباء الاسماعيلية تعاقده بالتراضى مع 13 لاعباً، حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى، و ذلك في اطار استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد والذي يسعي فيه الفريق للمنافسة  بدوري المحترفين .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى:

"حسني عزوز، كريم ابراهيم، احمد حاتم، عبد الحميد، احمد امين، شاهين، محمد عثمان، عادل فكري، محمد كرسبو، محمد عبد الله، محمد جبل، رجب العربي، هشام صبري "

 

بالإضافة إلي انتهاء تعاقد كل من ريعو ،محمد عبد الحفيظ و ابراهيم حسين.

 

على جانب آخر، عقد المهندس سامي ابو ورده رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية اجتماع مع ياسر الكناني المدير الفني للفريق لإستعراض خطة عمل الفترة المقبلة في إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولي في دوري المحترفين .

 

وأكد "أبو ورده" خلال لقائه بالمدير الفني للفريق بحضور نائب وأعضاء مجلس إدارة النادي تجديد ثقته التامة والكاملة في استمرار تولي المدير الفني قيادة الفريق خلال الموسم الجديد بدوري المحترفين ، مشددا علي تقديمه كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي للجهاز الفني واللاعبين مع ترك كافة الصلاحيات في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة في المراكز التي تحتاج لتدعيم خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته أعرب المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية سعادته البالغة بما يلمسه من دعم مستمر له وجهازه الفني منذ توليه مسئولية قيادة الفريق ، مؤكدا أنه سيعمل الفترة المقبلة علي إعداد فريق علي أعلي مستوي للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز وتقديم نتائج متميزة لجماهير قطاع الكهرباء.

 

حضر اللقاء كلا من المحاسب عزت ابراهيم نائب رئيس نادي كهرباء الاسماعيلية، النقابي البارز علي خلاف عضو مجلس إدارة النادي ، المحاسب شريف عابدين مدير عام العلاقات العامة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، المحاسب سعد مجدي عضو مجلس ادارة النادي وأمين الصندوق  .

 

 

 

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الجريدة الورقية