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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. دكرنس يعلن تعاقده مع عصام شعبان

عصام شعبان مع رئيس
عصام شعبان مع رئيس نادي دكرنس

أعلن مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي برئاسة الخضر إبراهيم، بشكل رسمي تعاقده مع المدرب تعاقده مع عصام شعبان المدير الفني السابق لجمهورية شبين، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .

 

وقد وقع المدير الفني علي عقود توليه المسئولية  في حضور رئيس مجلس الإدارة .

 

ويحاول الخضر إبراهيم العودة سريعا لدورى المحترفين الموسم المقبل على حساب الأندية المتنافسة والتي ستؤدى لصراع قوى بين أكثر من فريق على رأسهم جمهورية شبين ودمنهور والأوليمبى حال تطبيق نظام الدورى الجديد بخوض فرق بحرى الدورى في مجموعة واحدة وهو ما يصعد المنافسة .

 

وهبط دكرنس الموسم الحالي من دورى المحترفين إلى دورى القسم الثاني ب بعد موسم صعب فشل فيه الفريق في تحقيق الإنتصارات والبقاء بالمسابقة على أقل تقدير .

 

يذكر أن عصام شعبان صاحب إنجاز الصعود بشبين من القسم الثانى ب إلى دورى المحترفين ونافس معهم في الموسم قبل الماضى على الصعود .

 

 

 

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الجريدة الورقية