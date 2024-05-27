الدوماني: تدريب دمنهور شرف كبير وهدفنا استعادة بريق البحراوية

أعرب عبداللطيف الدوماني، المدير الفنى الجديد لدمنهور، عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية الفنية لفريق دمنهور متمنيًا أن يكون عند حسن ظن كل الجماهير البحراوية من خلال عودة هذا الكيان الكبير جدًّا إلى مكانته الطبيعية من جديد مشددًا على أن نادي دمنهور لا يقل في الجماهيرية والشعبية الكبيرة عن أندية الدوري الممتاز وبدعم وتكاتف مجلس إدارة نادي دمنهور والجماهير البحرواية الوافية جدًّا سيعود إلى مكانته الكبيرة من جديد.

أكد الدوماني، أن توليه المسئولية الفنية للنادى البحراوى شرف لأى مدرب، خاصة أن دمنهور يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا تؤهله للعودة من جديد إلى مكانته الطبيعية

وأشارعبداللطيف الدوماني أن هدفه مع دمنهور هو إعداد فريق قوي لديه طموحات الانتصارات ،وتحقيق الهدف المنشود بالمنافسة مبكرا علي الصعود .

من جانبه، أكد وليد بديوى رئيس نادى دمنهور، ثقته الكبيرة جدا في الجهاز الفني الجديد بقيادة ك عبداللطيف الدوماني في تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود وعودة فريق دمنهور الي مكانته الطبيعية من جديد كواحد من الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة .

ويسعى مجلس إدارة نادي دمنهور لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعدما خسر الفريق فرصة الصعود الموسم المنقضي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للأزرق على الشكل التالي: عبد اللطيف الدوماني مديرًا فنيًا و يعاونه محمد حسن مدربا عاما بالإضافة إلى سيد عبد العال و محمد بازيد مدربان للفريق.

كما يتواجد خميس بركات كمدير للكرة و محمد عبد الستار مدير إداري وناصر النحراوي إداري لشئون اللاعبين.

ويتكون الجهاز الطبي من خالد شتا دكتور علاج طبيعي و محمد زنهم مساعد و جمال عبد الرحمن و محمد زايد عمال للمهمات.