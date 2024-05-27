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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غزل المحلة يحافظ على القوام الفني والإداري استعداداً للممتاز

احمد عيد عبدالملك
احمد عيد عبدالملك

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة المهندس وليد خليل، تجديد عقد أحمد رمضان مدير التعاقدات، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين مع النادي لمدة عام آخر بعد تأهل المحلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.   

 

ووقع الثنائي أحمد رمضان وعمرو سعد على عقود التجديد مع نادي غزل المحلة في حضور تامر خليل  نائب رئيس النادي والمنسق العام.

 

 

 

كما تم تجديد عقد أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق وجهازه الفني لمدة موسم آخر ليقود الفريق في الدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد نجاحه في التأهل مع الفريق من دوري المحترفين.

 

ووقع أحمد عيد هو وجهازه الفني على عقود تجديد تعاقدهم مع المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام.

 

 

 

ونجح أحمد عيد في قيادة المحلة إلي الدوري المصري الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة.

 

 

وقال أحمد عيد، أشكر جميع أعضاء الجهاز المعاون في فريق غزل المحلة، وكذلك الإدارة والجماهير التي دعمت تجربتي مع النادي، وكل من وثق في قدراتي للصعود مع الغزل للدوري الممتاز من جديد، وسعيد للغاية بقرار عودة الجماهير بالسعة الكاملة".

 

 

 

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الجريدة الورقية