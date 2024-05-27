الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لدمنهور بقيادة الدوماني

عبد اللطيف الدوماني
عبد اللطيف الدوماني مع رئيس نادي ألعاب دمنهور

أعلن نادي ألعاب دمنهور برئاسة وليد بديوي تعاقده رسميًا مع عبد اللطيف الدوماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي للعام القادم من دوري القسم الثاني ب.

 

ووقع الدوماني عقود توليه مهمة تدريب الأزرق البحراوي في جلسة جمعته عصر برفقة وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وصفاء رجب والأستاذ صلاح عقدة أمين الصندوق والأستاذ حسين محمد والدكتورة نور القمحاوي أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ محمد زويل المدير التنفيذي .

 

وأكد وليد بديوى رئيس نادى دمنهور، ثقته الكبيرة جدا في الجهاز الفني الجديد بقيادة ك عبداللطيف الدوماني في تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود وعودة فريق دمنهور الي مكانته الطبيعية من جديد كواحد من الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة .

 

ويسعى مجلس إدارة نادي دمنهور لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعدما خسر الفريق فرصة الصعود الموسم المنقضي.

 

وجاء تشكيل الجهاز الفني للأزرق على الشكل التالي:  عبد اللطيف الدوماني مديرًا فنيًا و يعاونه محمد حسن مدربا عاما بالإضافة إلى سيد عبد العال و محمد بازيد مدربان للفريق.

 

كما يتواجد خميس بركات كمدير للكرة و محمد عبد الستار مدير إداري وناصر النحراوي إداري لشئون اللاعبين.

 

و يتكون الجهاز الطبي من خالد شتا دكتور علاج طبيعي و محمد زنهم مساعد و جمال عبد الرحمن و محمد زايد عمال للمهمات.

 

 

 

 

 

 

txt

رسمياً.. دكرنس يعلن تعاقده مع عصام شعبان

txt

كهرباء الاسماعيلية يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً

txt

غزل المحلة يحافظ على القوام الفني والإداري استعداداً للممتاز

txt

تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وأبو قير للأسمدة 48 ساعة فى كأس مصر

txt

"الدوماني" مديراً فنياً لدمنهور

txt

كهرباء الاسماعيلية يصرف مستحقات اللاعبين بعد الصعود لدوري المحترفين

txt

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

txt

وادي دجلة يفتح ملف المدرب الجديد وحيرة بين المصرى والأجنبى

txt

جمهورية شبين يفوز على فريق الأمل بثلاثية وديًا استعدادًا لكأس مصر

txt

"خطاب" مديرًا للجنة التعاقدات بالقناة

مواد متعلقة

رسمياً.. دكرنس يعلن تعاقده مع عصام شعبان

كهرباء الاسماعيلية يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً

غزل المحلة يحافظ على القوام الفني والإداري استعداداً للممتاز

تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وأبو قير للأسمدة 48 ساعة فى كأس مصر

"الدوماني" مديراً فنياً لدمنهور

كهرباء الاسماعيلية يصرف مستحقات اللاعبين بعد الصعود لدوري المحترفين

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

وادي دجلة يفتح ملف المدرب الجديد وحيرة بين المصرى والأجنبى
الجريدة الورقية