تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لدمنهور بقيادة الدوماني

أعلن نادي ألعاب دمنهور برئاسة وليد بديوي تعاقده رسميًا مع عبد اللطيف الدوماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي للعام القادم من دوري القسم الثاني ب.

ووقع الدوماني عقود توليه مهمة تدريب الأزرق البحراوي في جلسة جمعته عصر برفقة وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وصفاء رجب والأستاذ صلاح عقدة أمين الصندوق والأستاذ حسين محمد والدكتورة نور القمحاوي أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ محمد زويل المدير التنفيذي .

وأكد وليد بديوى رئيس نادى دمنهور، ثقته الكبيرة جدا في الجهاز الفني الجديد بقيادة ك عبداللطيف الدوماني في تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود وعودة فريق دمنهور الي مكانته الطبيعية من جديد كواحد من الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة .

ويسعى مجلس إدارة نادي دمنهور لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعدما خسر الفريق فرصة الصعود الموسم المنقضي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للأزرق على الشكل التالي: عبد اللطيف الدوماني مديرًا فنيًا و يعاونه محمد حسن مدربا عاما بالإضافة إلى سيد عبد العال و محمد بازيد مدربان للفريق.

كما يتواجد خميس بركات كمدير للكرة و محمد عبد الستار مدير إداري وناصر النحراوي إداري لشئون اللاعبين.

و يتكون الجهاز الطبي من خالد شتا دكتور علاج طبيعي و محمد زنهم مساعد و جمال عبد الرحمن و محمد زايد عمال للمهمات.