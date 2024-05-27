تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وأبو قير للأسمدة 48 ساعة فى كأس مصر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى مع أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر 48 ساعة، لتقام الأحد 2 يونيو المقبل، بدلا من الجمعة 31 مايو الجارى.

وأيضا تقام مباراة بيراميدز فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر أمام فريق النصر فى موعدها بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

كما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

في المقابل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطيه تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في دور الـ32 من كأس مصر ، والمقرر لها يوم الأحد 2 يونيو المقبل، في الثامنة مساءاً، على ستاد الاسكندرية .

واختتم فريق أبو قير للاسمده مبارياته في دوري المحترفين بمجموعة الهبوط، بالفوزعلى فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدفين مقابل هدف.