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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

فريق النصر القاهري
فريق النصر القاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبدالحميد علي ميدو، تدريباته استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ32 بمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 31 مايو الجاري.

 

اختتم نادي النصر تجاربه الودية بمواجهة النادي المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ضمن استعداد ابناء مصر الجديدة لمواجهة نادي بيراميدز في دورة الـ32 بمسابقة كاس مصر والمقرر لها يوم الجمعة 31 مايو باستاد الدفاع الجوي.

 

خاض الفريق مباراة ودية أمام الداخلية انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

 

ويؤدي اللاعبين التدريبات اليومية بقوة وتركيز شديد طبقا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة عبدالحميد علي ميدو المدير الفني ومحمد عبد الفتاح كفتة رئيس الجهاز وحازم ممدوح وكريم الضو مدربين  لخوض المباراة بقوة وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ نادي النصر.

 

وتشهد التدريبات التركيز على النواحي البدنية إضافة إلى النواحي الفنية والتي يتخللها طريقة وأسلوب اللعب أمام بيراميدز.

 

ويعكف الجهاز الفني للنصر على دراسة بيراميدز بشكل جيد لوضع طريقة وأسلوب اللعب والتدريب عليها.

 

وأكد ميدو، على صعوبة مواجهة بيراميدز متصدر مسابقة الدوري الممتاز حاليًا، والمباراة فرصة جيدة لتقديم اللاعبين أنفسهم بصورة جيدة.

 

واضاف المدير الفني للنصر: لدي ثقة في اللاعبين، ومستواهم الحقيقي يظهر في المباريات الصعبة والكبيرة.

وتابع ميدو، نستعد بقوة لمباراة بيراميدز ونسعي للظهور بشكل مشرف يليق باسم نادي النصر ولدينا مجموعة من اللاعبين الاكفاء ولديهم رغبة في إضافة شئ جيد لنادي النصر.

 

 

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الجريدة الورقية