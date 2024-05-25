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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهرباء الاسماعيلية يصرف مستحقات اللاعبين بعد الصعود لدوري المحترفين

فريق كهرباء الاسماعيلية
فريق كهرباء الاسماعيلية

قام مجلس اداره نادي كهرباء الاسماعيليه برئاسه سامي ابو ورده، بصرف مستحقات اللاعبين بالكامل و ذلك بعد نجاح الفريق في الصعود لدوري المحترفين.

 

وكانت إدارة النادي أعلنت عن تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة ياسر الكناني ليقود الفريق خلال الموسم المقبل والمادي اعطائه كافة الصلاحيات في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة في المراكز التي تحتاج لتدعيم.

 

و كان نادي الكهرباء قد تأهل إلي دوري المحترفين بعد احتلاله قمة المجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني ب إلا انه فشل في الصعود لدورة الترقي للممتاز بعد الخسارة من منتخب السويس بهدف نظيف.

 

قرر مجلس اداره نادي كهرباء الاسماعيليه برئاسه سامي ابو ورده تجديد الثقه في الجهازالفني للفرفق الاول لكره القدم بقياده ياسر الكناني بعدالصعود لدوري المحترفين، وذلك بعد اجتماع رئيس الشركه مع ياسر الكناني المديرالفني لإستعراض خطة عمل الفترة المقبلة في إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولي في دوري المحترفين .

 

وأكد "أبو ورده" خلال لقائه بالمدير الفني للفريق بحضور نائب وأعضاء مجلس إدارة النادي تجديد ثقته التامة والكاملة في استمرار تولي المدير الفني قيادة الفريق خلال الموسم الجديد بدوري المحترفين ، مشددا علي تقديمه كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي للجهاز الفني واللاعبين مع ترك كافة الصلاحيات في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة في المراكز التي تحتاج لتدعيم خلال الفترة المقبلة.

 

من ناحيته أعرب المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية سعادته البالغة بما يلمسه من دعم مستمر له وجهازه الفني منذ توليه مسئولية قيادة الفريق ، مؤكدا أنه سيعمل الفترة المقبلة علي إعداد فريق علي أعلي مستوي للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز وتقديم نتائج متميزة لجماهير قطاع الكهرباء.

 

حضر اللقاء كلا من المحاسب عزت ابراهيم نائب رئيس نادي كهرباء الاسماعيلية، النقابي البارز علي خلاف عضو مجلس إدارة النادي ، المحاسب شريف عابدين مدير عام العلاقات العامة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، المحاسب سعد مجدي عضو مجلس ادارة النادي وأمين الصندوق  .

 

 

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الجريدة الورقية