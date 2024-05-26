تأخر الطفل في الكلام.. أستاذة "صحة نفسية" تكشف الأسباب

تحدث الدكتورة هدى عصام، أستاذة الصحة النفسية بجامعة حلوان، عن أسباب تأخر الطفل في الكلام، موضحًا أن هذا مؤشر خطير يشير إلى تأخر الطفل في الكلام ما يستدعي الذهاب به لمختص فورا، مؤكدة أن الكلام الوسيلة الأهم للتواصل بين البشر فبالتالي فإنّ تأخر الأطفال في الكلام مشكلة تستدعي التدخل الطبي عند اللزوم.

وأشارت “عصام”، خلال استضافتها ببرنامج “8 الصبح”، والمُذاع على شاشة “قناة dmc”، إلى أن هناك علامات مبكرة تشير إلى قدرة الطفل على الكلام وتظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد ولادته، فالبكاء أولى العلامات بإخراجه صوتًا من حلقه.

ونوهت الدكتورة هدى عصام، بأن ثاني العلامات إصدار أصوات “الملاغاة” وهو في عمر 4 و6 أشهر والتحرك والالتفات نحو مصدر الصوت وخاصة صوت الأم إلى أن يصل لتقليد الأصوات، مؤكدة أن جميعها مؤشرات مبكرة تؤكد سلامة النمو اللغوي، محذرة من عدم الكلام مع الطفل لأنّه يخزن الكلام الذي سيستدعيه فيما بعد.

وأشارت إلى أن عدم تواصل الأم مع الطفل في مراحل عمره المبكرة وتدريبه على الكلام ونطق الأحرف التي سيقلدها فيما سبب رئيسي في تأخر الكلام عند أغلب الأطفال: “عدم التفاعل أو التواصل يؤخر الطفل في النمو اللغوي، وإذا وصل إلى عمر عام دون إصدار صوت أو ملاغاة فهذا مؤشر خطير يستوجب الذهاب به إلى مختص لفحص المراكز العصبية في الدماغ والحواس مثل السمع وغيره”.

