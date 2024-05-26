أستاذ صحة عامة: 1.5 مليار شخص بالعالم مصابون بفرط واضطراب ضغط الدم

أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، أن 1.5 مليار شخص في العالم مصابين بفرط واضطراب ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، مشددًا على أن هذا الرقم الخاص بعدد المصابين هو رقم خطير جدا، ويكون بين الأشخاص البالغين فوق الـ30 عاما.

فرط واضطراب ضغط الدم

وأشار “المر”، خلال مداخلة مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن 70% من المصابين من البلاد النامية، ولا يحصلون على التشخيص والعلاج السليم لهذا المرض الخطير جدًا.

وأضاف أن بعض المؤسسات العلمية العالمية تسمى ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، متابعًا: “لأن نصف أو 46% من المصابين بالتحديد لم يعلموا أن المرض موجود لديهم من الأساس إلا في وقت متأخر.. نصف الناس عايشة بدون تشخيص أو علاج”، وهو يكشف عن أن هذا هو أخطر شئ.

وأوضح أن ضغط الدم من أخطر الأمراض التي تسبب مشكلات قد تصل إلى القلب والدماغ والسكتات والجلطات، مشيرا إلى أن الكثير من العوامل قد تتحكم في ارتفاع ضغط الدم، وأهمها العوامل النفسية والمرضية الأخرى، حيث يربتط ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري.

وتابع: “اللي بيحصل للشرايين كل ما بيحصل ضغوط التي تقفل الشريان القلب بتعمل أكثر وتضخ دم ويحدث تضخم.. القلب يشتغل اكتر ويضخ دم أكتر ويحدث ضغط دم”.