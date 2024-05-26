خبير سياسات دولية: موقف واشنطن الداعم للاحتلال جر أمريكا لعار حقيقي

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن هناك ضغط كبير يمارسه الطلاب في الجامعات الأمريكية وذلك من أجل وقف الاستثمارات بين الجامعات في أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه التحركات كانت بمثابة الضربة الكبرى لهم.

وأوضح "سنجر"، خلال مداخلة عبر تطبيق “زوم”، مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل كانت تستفيد من بحوث تلك الجامعات سواء العسكرية أو الاقتصادية، أن هذه الجامعات الراقية التي يعمل أبناءها في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية.

وقال: “هؤلاء الطلاب تحركوا ضد إدارة جو بايدن، لأنها أعطت لإدارة بايدن انذارا بأن استمرار دعم دولة الاحتلال الإسرئيلي يتناقض مع القيم الأمريكية التي يجب أن تتمسك بها الإدارة في أمريكا”.

وأضاف أنه لم يوجد مواطنا أمريكيا أو حتى عالميا يتابع هذا التناقض في الموقف من أمريكا تجاه إسرائيل، مشددًا على أن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل دبلوماسيًا وايضًا من خلال تقديم السلاح الذي يستخدم في قطاع غزة، وهو الموقف الذي جر الولايات المتحدة إلى عار حقيقي.