الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير أثري: معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" خير وسيلة للترويج السياحي

الدكتور أحمد عامر
الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري

أكد الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، أن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يتجول دول العالم منذ عام 2021 ويحتوي على 182 قطعة أثرية أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني والذي خرج من المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية الأخرى وقطع أثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة سقارة.

 

وأشار "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذا المعرض والقطع الأثرية التي تكشف معدن الوثائق المصرية من عصر الدولة الوسطى والعصر المتأخر، وهذا المعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يتضمن مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتب المزينة وبعض التوابيت الخشبية الملونة.

 

وأشار إلى أن هذا المعرض بدء محطاته في نوفمبر 2021 وكانت المحطة الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، والمحطة الثالثة كانت إبريل 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، والمحطة الرابعة كانت في مدينة سيدني، منوهًا بأن هذا المعرض يكشف النجاح للحضارة المصرية القديمة، والمعارض تسهل للتعرف على هذه الحضارة عن قرب وهي خير وسيلة للترويج للسياحي في مصر وتعلق السياح بالحضارة.

ونوه بأن مصر من خلال هذه المعارض المميزة من الممكن أن تقود السياحة الثقافية على مستوى العالم، مؤكدًا أن المحطة المقبلة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" سيكون في ألمانيا وسيتم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ألمانيا تعشق الحضارة المصرية القديمة وهو ما ظهر في العديد من الأفلام الألمانية.

مواد متعلقة

خبير سياسات دولية: موقف واشنطن الداعم للاحتلال جر أمريكا لعار حقيقي

"العمل": سننقل 5 آلف عامل لوظائف زراعية بالليونان.. برواتب 1200 يورو

شركات السياحة: عدد الحجاج يصل لـ41000 حاج.. والأسعار تصل لمليون جنيه

متحدث "الأونروا": لا دواء أو ماء وغذاء.. حكم نهائي لموت الفلسطينيين في القطاع

سفير مصر السابق بإسرائيل: ألمانيا وفرنسا أيدوا استقلالية الجنائية الدولية وأمريكا هددت المحكمة

هيئة الدواء: ناقشنا مجموعة من أسعار الأدوية لرفعها الفترة المقبلة

برلماني: حادث معدية أبو غالب نتيجة "إهمال جسيم".. نحتاج عقاب صارم

وزير الزراعة: زيادة الإنتاجية نتيجة لعدة عوامل.. التوقيت المناسب البذور الجيدة
الجريدة الورقية