أستاذ علوم سياسية: مصر فرضت رؤيتها في إدخال الشاحنات اليوم لغزة

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ في العلوم السياسية، أن الجهد المصري المبذول منذ اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة كبير جدًا، موضحًا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ترسخ رؤية مصر ومرجعيتها لأولوية القضية الفلسطينية، وأبعاد الحل الشامل والعادل سواء من خلال التصريحات أو التحركات على كل المستويات الإقليمية والدولية.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وشددت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الرؤية المصرية السياسية تجاه القضية الفلسطينية تجرى على 3 مسارات أولهما المسار السياسي والأخر مسار متعلق بعمليات التفاوض والحل الشامل ووجود دولة فلسطينية على حدود 1967، مسار أخر خاص بالجانب الإغاثي والإنساني، والمسار الأخير يتمثل في الدور القانوني.

وأضافت: “الدولة المصرية تتمسك بالشق القانوني ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف لإدارة الصراع والاتفاقيات المعنية بالإبادة الجماعية وتدعيم لقرارات العدل الدولية والجنائية ونقل الصوت الفلسطيني على كافة المحافل الدولية قانونيًا وهو الأمر الذي كان على عاتق الدولة المصرية منذ الـ7 أكتوبر.. هناك تنسيقات بين القاهرة وكل القوى الدولية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا ملف القضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والسياسي”.



وشددت على أن الجهود المصرية التي تم بذلها منذ الـ7 من أكتوبر أثمرت في إدخال المساعدات والشاحنات الإنسانية كنوع من فرض الرؤية المصرية.