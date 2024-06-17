عرض "يوم عاصم جدًا" يعود من جديد على مسرح السلام

تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرض "يوم عاصم جدًا" رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم، الإثنين، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

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قصة مسرحية يوم عاصم جدًا

وتدور أحداث العرض المسرحي، حول عاصم الذي يعيش أحفاده في منزله وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

أبطال مسرحية يوم عاصم جدا

مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفى منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد.

يشار إلى أن العرض موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.

مسرحية "يوم عاصم جدًا"

وكان حقق العرض نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال العرض الأول له في ديسمبر الماضي 2023، ويستعرض "يوم عاصم جدًا" صراع الأجيال والأفكار والتفكك الأسرى بعد اقتحام السوشيال ميديا لحياتنا، بالإضافة إلى وجود الذكاء الاصطناعي، ولكن يتم تناول ذلك بشكل كوميدى ساخر.

ويقدم العرض رسالة وفكرة مهمة ولكن بشكل كوميدى لايت، بالإضافة إلى ذلك فهناك 3 أغانى يتم استعراضها خلال المسرحية.