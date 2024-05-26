أستاذ زراعة: لمصر رؤية واضحة بإحداث نمو زراعي متوازي مع الزيادة السكانية

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات المستدامة بجنوب الوادي تحدث في نقطة مهمة وهي التحديات التي تواجه مصر لزيادة المنتجات الزراعية تتمثل في تحديات خاصة بقلة المياه والنمو السكاني ووتيرة النمو السكاني مرتفعة إذ أن مصر تزيد مليوني مواطن كل عام، وكل 10 سنوات نزيد 10 مليون مواطن وكأن دول جديدة تنشأ.

وقال “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن مصر لها طبيعة خاصة وتواجه تحديات خاصة بقله المياه، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت تواجه خلال الفترة الحالية تحديات جديدة خاصة بتحديات الطاقة والتغيرات المناخية وتغيرات جيوسياسية، متابعًا: “اللي كنا بنجيبه زمان بسهولة مش عارفين دلوقتي نجيبه زي قبل كده”.

وأوضح أن كل هذه التحديات كانت تفترض على مصر أن يكون لها رؤية جديدة لأن يكون هناك نمو زراعي متوازي مع وتيرة النمو السكان، متابعًا: “كنا في فترة بنزيد سكانيًا والرقعة الزراعية ثابتة وكان بها جزء من عشوائية التخطيط الزراعي والتكدس السكاني.. كان ضروري مد شرايين جديدة ونمو لمدن جديدة وهي متكاملة على مستوى الزراعي والصناعي والسكني والخدمي وكان لابد الخروج لهذه المشروعات”.

وأكد على ضرورة ضخ مشروعات عملاقة مثل مشروع توشكى والذي بدء في تسعينيات القرن الماضي واستصلح جزء صغير منه وتوقف المشروع وكان معدل النمو به بطئ لصعوبات خاصة بالصرف وخاصة ايضًا بالبنية التحتية.