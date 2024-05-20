نشرة التوك شو.. حادث طائرة الرئيس الإيراني وفوز الزمالك بالكونفدرالية

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أعلن التليفزيون الإيراني أن تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ جاء بسبب الظروف الجوية السيئة.

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التليفزيون الإيراني يكشف مصير ركاب طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي



أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بضائع مستوردة موجودة في الموانيء منذ سنة كاملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعرها مؤكدًا أن المستورد يرفض الحصول على البضائع من الموانئ بعد ارتفاع سعرها ووجود الغرامات على بعض البضائع، والموقف صعب جدًا على المستورد.

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شعبة المستوردين تكشف أسباب عدم خروج البضائع القديمة من الموانيء (فيديو)



حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة عصرا.

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لا تخرجو إلا للضرورة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة



علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني، قائلاً : "الحادث مأساوي ومسيء، لأن فُقدان الاتصال بطائرة الرئيس، يعني أن أجهزة حماية الرئيس الإيراني لا تعمل كما ينبغي، كما أن خط سير الرئيس يجب أن يكون معروفا ومؤمن بشكل جيد".

حلمي النمنم: حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني مأساوي ومسيء لطهران (فيديو)



قال الإعلامي تامر أمين، إنه مرعوب من نتيجة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف، قائلا: “ أنا بترعب منها ، بسميها النتيجة الفخ”.

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أبدى الإعلامي عمرو أديب سعادته الكبيرة بفوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية عقب غوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

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شعري وقع.. تعليق عمرو أديب على فوز الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)





أعلن التلفزيون الإيراني، أن رئيس الأركان يأمر باستخدام إمكانات الجيش والحرس الثوري لعمليات الإنقاذ والبحث في حادث تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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رئيس الأركان الإيراني يأمر باستخدام إمكانات الجيش والحرس الثوري لعمليات الإنقاذ



قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الممر المائي الذي بدأ العمل قبالة شواطئ مدينة غزة، أدخل أمس الأول، ما يعادل حمولة 6 شاحنات مساعدات فقط.

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أونروا: لا بديل عن الممرات البرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)



علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق،على فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية، قائلا: "أتمنى أن تكون مباراة الزمالك اليوم متنفس ، وبطولة يبني عليها بطولات جديدة.

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جمهور الزمالك مش قليل.. ميدو يعلق على فوز الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)



قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الحرس الثوري يستخدم قنابل مضيئة في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

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الحرس الثوري يستخدم قنابل مضيئة في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

