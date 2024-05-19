لا تخرجو إلا للضرورة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة عصرا.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات.



وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية :"لينا الخروج للضرورة فقط وارتداء غطاء للرأس وملابس فاتحة واصطحاب زجاحة مياه.

تفاصيل حالة الطقس

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض البلاد، إذ سجلت القاهرة أمس قيمة حرارة عظمى قدرها 39 درجة مئوية، و43 و44 درجة في محافظات الصعيد.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنّ الخرائط تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية اليوم الأحد، وحتى نهاية الأسبوع الحالي.



وأكد أن قيم الحرارة طوال هذا الأسبوع ستكون على القاهرة في حدود 37 إلى 39 درجة مئوية، وتستمر ما بين 43 و45 و44 على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح أن السواحل الشمالية لها نصيب كبير من هذا الارتفاع، وتصل درجات الحرارة هناك إلى 36 درجة مئوية، كما أن قيم الحرارة خلال ساعات النهار أثرت على قيم الحرارة ليلًا، ففي الليل بدأنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة نسبيًا وأجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة ليلًا، والصغرى على القاهرة الكبرى سجلت 24 درجة مئوية بعدما كانت تسجل الليالي الماضية في حدود 16 إلى 18 درجة.

درجات الحرارة والطقس بالمحافظات:

القاهرة 38 24

الأسكندرية 34 22

بنها 38 23

كفرالشيخ 38 23

طنطا 37 22

دمياط 29 23

شبين الكوم 37 22

شرم الشيخ 39 27

الفيوم 41 24

الأقصر 45 27

سوهاج 43 26

قنا 44 26

أسوان 45 28

المنيا 41 25

أسيوط 42 25



نصائح لمواجهة الموجة الحارة:

شرب الكثير من الماء: تأكد من شرب السوائل بانتظام، خصوصًا الماء، لتجنب الجفاف. يفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

البقاء في الأماكن المظللة والباردة: حاول البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة. استخدم الستائر أو الظلال لتقليل دخول الحرارة إلى المنزل.

استخدام المكيفات الهوائية: إذا كان بإمكانك استخدام مكيف هواء، فاستخدمه للحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل المنزل أو المكتب.

لبس الملابس الخفيفة والمناسبة: ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن ومصنوعة من القطن لتسمح بتهوية جيدة للجسم وامتصاص العرق.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في وقت الظهيرة: حاول تجنب ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، من الأفضل ممارسة الأنشطة البدنية في الصباح الباكر أو المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل.

استخدام المناشف الباردة أو الكمادات الجليدية: ضع منشفة مبللة بالماء البارد على الرأس أو الرقبة لتخفيف الحرارة، أو استخدم كمادات جليدية على الجبهة أو الظهر لتهدئة الحرارة.

تجنب تناول الطعام الثقيل والدهني الذي يزيد من درجة حرارة الجسم. اختر الوجبات الخفيفة والمنعشة مثل الفواكه والسلطات.