أونروا: لا بديل عن الممرات البرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الممر المائي الذي بدأ العمل قبالة شواطئ مدينة غزة، أدخل أمس الأول، ما يعادل حمولة 6 شاحنات مساعدات فقط.

وأضاف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن الممر، أدخل أمس، ما يعادل حمولة 15 شاحنة، مضيفًا: "متحدثة الخارجية الأمريكية قالت إن طاقة الممر 500 طن، وهو ما يعادل حمولة 20 شاحنة في الحد الأقصى".

وأوضح المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن المواد الغذائية والوقود الذي تمتلكه الوكالة، سينفد سريعًا، لافتا إلى أن الوكالة غير قادرة على توفير المواد الغذائية لكل سكان قطاع غزة.

الممرات البرية السبيل الوحيد والأكثر فاعلية لإدخال المساعدات

وشدد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على عدم وجود بديل عن الممرات البرية، باعتبارها السبيل الوحيد والأكثر فاعلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وعن الأوضاع في رفح الفلسطينية؛ نوه بأن هناك 800 ألف مواطن اضطروا للنزوح إلى منطقة المواصي، المكتظة بـ450 ألف نازح، ومساحتها 9 كيلومترات مربعة.

وأشار إلى أن "جزءًا منهم انتقلوا إلى محافظة خان يونس، وأقاموا خيامًا فوق البيوت المهدمة؛ بسبب عدم وجود مساحات لإقامة خيام حقيقية أو حتى عشوائية".