شعري وقع.. تعليق عمرو أديب على فوز الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب سعادته الكبيرة بفوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية عقب غوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

وقال الإعلامي عمرو أديب ، خلال برنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم تعليقا على فوز الزمالك: “شعري كان هيقع وقلبي كان هيقف والمباراة كانت مفزعة ومرعبة”

وتابع عمرو أديب: “أسود أفريقيا ووحوش الغابات وأساتذة الكورة لاعبي نادي الزمالك يحصلون على الكونفدرالية”، معقبا: “مين الشباب اللعيبة دي ؟.. مين احمد حمدي ده؟.. مين محمد شحاتة ده وإيه الفرقة الجامدة دي”.

تنوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة النهائي على ستاد القاهرة.



ونجح الزمالك في التفوق على نهضة بركان بفضل تسجيله هدفا خارج أرضه سجله مهاجمه سيف الدين الجزيري خلال مباراته أمامهم في الذهاب بالمغرب والتي أنتهت 2-1 لصالح الأخير.

وسجل أحمد حمدي هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 23، ليتوج الأبيض بلقب الكونفدرالية.

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية من قبل على حساب نفس المنافس نهضة بركان في نسخة 2019 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكلاهما مجموع المباراتين، قبل أن يتفوق على الفريق المغربي بركلات الترجيح.



تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.



تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري