جمهور الزمالك مش قليل.. ميدو يعلق على فوز الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)

علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق،على فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية، قائلا: "أتمنى أن تكون مباراة الزمالك اليوم متنفس ، وبطولة يبني عليها بطولات جديدة.

جمهور الزمالك كان بحاجة الي هذه البطولة معنويا

وأضاف أحمد حسام ميدو، أن جمهور الزمالك كان بحاجة الي هذه البطولة معنويا ، ونادي الزمالك اثبت للعالم كله انه مش قليل .

واكمل " ميدو " : جمهور الزمالك اوصل للجميع انه ليس قليل ، والف مبروك علينا كلنا بطولة الكونفدالية التي فاز بها الفريق باستحقاق. .

توج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة النهائي على ستاد القاهرة.



ونجح الزمالك في التفوق على نهضة بركان بفضل تسجيله هدفا خارج أرضه سجله مهاجمه سيف الدين الجزيري خلال مباراته أمامهم في الذهاب بالمغرب والتي أنتهت 2-1 لصالح الأخير.

وسجل أحمد حمدي هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 23، ليتوج الأبيض بلقب الكونفدرالية.

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية من قبل على حساب نفس المنافس نهضة بركان في نسخة 2019 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكلاهما مجموع المباراتين، قبل أن يتفوق على الفريق المغربي بركلات الترجيح.



تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.



تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.