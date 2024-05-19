شعبة المستوردين تكشف أسباب عدم خروج البضائع القديمة من الموانيء (فيديو)

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بضائع مستوردة موجودة في الموانيء منذ سنة كاملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعرها مؤكدًا أن المستورد يرفض الحصول على البضائع من الموانئ بعد ارتفاع سعرها ووجود الغرامات على بعض البضائع، والموقف صعب جدًا على المستورد.

أقل بضائع كانت موجودة في الجمارك وصلت لفترة 8 أشهر

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "الأرضيات" هي قيمة إيجار أماكن وجود البضائع في الموانئ كانت كثيرة، بسبب أن المستوردين شحنوا البضائع وتعشموا في فتح الاعتمادات وتراكمت البضائع بالموانئ، لافتا إلى أن أقل بضائع كانت موجودة في الجمارك وصلت لفترة 8 أشهر.

وشدد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن المستورد يبرر بعدم قدرته على الحصول على تكلفة المنتج بسبب عدم إخراج البضائع من الموانئ، مشيرًا إلى أن فرق الغرامات والأرضيات يدفعها المستورد قبل الحصول على البضائع من الموانئ، موضحا أن من تنسحب منه الرخصة لن يكون لديه القدرة على العمل مرة أخرى.

وأوضح أن شعبة المستوردين تبلغ صغار المستوردين بإدخال البضائع بأي تكلفة لكي يتم تخطي هذه المحنة، موضحًا أن الغرامات والأرضيات لها علاقة بالخط الملاحي وهو خط ملاحي عالمي وليس له علاقة بهذا الأمر.