حلمي النمنم: حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني مأساوي ومسيء لطهران (فيديو)

علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني، قائلاً : "الحادث مأساوي ومسيء، لأن فُقدان الاتصال بطائرة الرئيس، يعني أن أجهزة حماية الرئيس الإيراني لا تعمل كما ينبغي، كما أن خط سير الرئيس يجب أن يكون معروفا ومؤمن بشكل جيد".

الحادث مسيء للدولة الإيرانية ولنظام الحكم في إيران

وأضاف حلمي النمنم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هذا الحادث يعني أن الطائرة الرئاسية الإيرانية تعاني من مشاكل كبيرة، معقباً: "في كل الأحوال، الحادث مسيء للدولة الإيرانية ولنظام الحكم في إيران".

وأشار حلمي النمنم إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية، من المتوقع أن توفر بدائل، حال حدوث أي مشاكل فنية للطائرة الرئاسية، مضيفًا أنه من الوارد تدخل يد خارجية في هذا الحادث، وأن لا يكون قضاء وقدر مثلما يتحدث الإعلام الإيراني.

ولفت إلى أن إيران عندما قامت بمهاجمة تل أبيب، قامت دولة الاحتلال بالرد على طهران من الداخل، وهذا يعني أن هناك تواجد إسرائيلي في الداخل الإيراني، كما أن اغتيال العلماء الإيرانيين حدث من الداخل أيضًا.

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لحادث مروع.



وأضاف المتحدث الرسمي "نتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق، وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيرانى ومرافقيه".